Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в районе Часова Яра: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта. Карта

Российские захватчики увеличили активность почти по всей линии фронта: за сутки 20 июля зафиксировано 172 боевых столкновения. Особенно ожесточенные бои шли на Покровском, а также на Кураховском и Краматорском направлениях.

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Захватчики пытались прорвать оборону украинских воинов в районе Часова Яра. О ситуации на поле боя рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В минувшие сутки вражеская активность возросла почти по всему фронту – зафиксировано 172 боевых столкновения. Вчера в целом российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных (15 ракет), 66 авиационных ударов (в частности, задействовал 87 КАБ) и 715 ударов дронами-камикадзе, осуществил 4574 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 128 из них – из РСЗО", – отмечено в сводке.

Враг наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Казачья Лопань, Борщевая, Слобожанское, Липцы, Колесниковка, Глубокое, Песчаное, Лиман, Сергеевка, Нескучное Харьковской области; Ямполь, Диброва, Пивничное, Дилиевка, Торецк, Александрополь, Тимофеевка, Урожайное, Угледар, Елизаветовка, Вовче, Желанное, Раздельное, Великая Новоселка Донецкой области; Лобковое и Каменское на Запорожье.

Украинские авиация и ракетные войска и артиллерия накануне поразили пункт управления, артиллерийскую систему, радиолокационную станцию и девять районов сосредоточения личного состава и военной техники врага.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло семь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия около семи разных населенных пунктов. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 11 атак оккупантов неподалеку от Невского, Макеевки и в сторону Лозовой.

На Северском направлении Силами обороны также отражены 11 штурмовых действий, вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении наши воины остановили 20 попыток противника прорвать нашу оборону, в частности, в районах Часова Яра, где произошло более половины из этих боестолкновений, Клещиевки, Калиновки и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении при поддержке авиации враг совершил 10 атак неподалеку от населенных пунктов Пивничное, Зализное и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отражены 52 штурмовых и наступательных действия. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Прогресса, где провел 16 и 17 атак соответственно. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены возле Воздвиженки, Лозоватского, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка, где враг пытался 15 раз прорвать оборону наших войск.

На Времьевском направлении агрессор совершил шесть штурмов наших позиций недалеко от Константиновки и Старомайорского Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Малой Токмачки, Щербаков и Новоданиловки. Враг выпустил более полусотни неуправляемых авиаракет в сторону Каменского и Лобкового.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага на левобережье реки Днепр.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Напомним, ранее в Генштабе обновили данные по потерям врага в войне против Украины. Так, за сутки 20 июля общие потери российских захватчиков составили 1100 человек. Также наши воины обезвредили девять танков, 46 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, средство ПВО, 52 БпЛА оперативно-тактического уровня, 68 автомобилей и девять единиц специальной техники.