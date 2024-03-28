Оккупанты пытаются найти слабые места в обороне ВСУ на Авдеевском направлении: военный рассказал о ситуации. Карта

Оккупационные войска России на Авдеевском направлении ведут себя осторожно, поскольку понесли значительные потери. Они не проводят активные штурмы, но пытаются препятствовать ВСУ закрепиться.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военный Сергей Цехоцкий – офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка. По его словам, поведение оккупантов защитникам пока нравится.

"Они несут большие потери каждый день и ночь. Последняя неделя более спокойная – нет таких активных штурмовых действий. Они маленькими группами, где могут, пробуют продвинуться к каким-то разрушенным зданиям", – отметил он.

Военный подчеркнул, что защитники не дают врагу закрепиться в таких местах – обнаруживают и уничтожают.

В ответ войска РФ пытаются помешать Силам обороны закрепляться, не дать строить фортификационные сооружения.

"Попытки прощупывать, по их мнению, слабые места в обороне. Где есть возможность навалить, они его используют. Но мы достаем их в тылах, повреждаем и уничтожаем их САУ, пункты управления, наблюдательные пункты и так далее", – отметил Цехоцкий.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк объяснил, почему Силы обороны пока не могут получить преимущество на поле боя. По его словам, оккупанты сейчас прилагают максимальные усилия для продолжения наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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