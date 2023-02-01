Оккупанты пытаются прорвать нашу оборону, идут жестокие бои: Маляр рассказала о ситуации на востоке Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на востоке Украины, где продолжаются жестокие бои. Российские оккупанты всеми силами пытаются прорвать оборонительные рубежи украинских защитников.

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В частности, враг предпринимает попытки расширить географию наступления на Лиманском направлении. Об этом Маляр написала в своем Telegram-канале.

Также войска РФ и наемники активно наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Оккупанты продолжают атаки несмотря на то, что каждый день они несут большие потери.

По словам Маляр, противник не оставляет попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Украинские подразделения дают отпор врагу в сверхсложных условиях. Наши военные защищают каждый сантиметр украинской земли, несмотря на значительное преимущество захватчиков в количестве живой силы и вооружения.

Защитники Украины раз за разом отбивают атаки россиян и пытаются удержать оборону.

"Все, при таких условиях, успех – ведь мы используем наши силы и ресурсы по максимуму и даже больше. И каждый день сопротивления, лишение врага возможности рассредоточить силы, уничтожение его техники и личного состава – это еще один героический день, который приближает нас к победе. Даже когда не все сразу удается и нужно время", – пишет Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска 1 февраля пытались наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг не отказался от намерения захватить полностью Донецкую область, хотя усилия по осуществлению этих планов оборачиваются для захватчиков огромными потерями.

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