Россия активизировала наступление на четырех направлениях, оккупанты забрали городскую больницу в Днепрорудном под военный госпиталь – Генштаб

Российские оккупационные войска 1 февраля пытались наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг не отказался от намерения захватить полностью Донецкую область, хотя усилия по осуществлению этих планов оборачиваются для захватчиков огромными потерями.

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Чтобы лечить своих раненых, оккупанты продолжают "отжимать" под их размещение гражданские больницы на временно захваченных территориях. Об этом в вечерней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

За текущие сутки российские войска нанесли два ракетных удара, оба пришлись по гражданской инфраструктуре Донецкой области - в городах Славянск и Краматорск. Также враг дважды ударил по Украине с помощью авиации и произвел 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Враг активно ведет разведку, на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", – добавили в Генштабе.

Украинские воины на протяжении суток продолжали наносить потери захватчикам. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы и пункт управления оккупантов.

Между тем враг на временно оккупированных территориях продолжает использовать гражданскую инфраструктуру в собственных интересах. К примеру, по данным Генштаба, городскую больницу Днепрорудного Запорожской области российские оккупанты используют как военный госпиталь. Медикаменты и врачи-хирурги привезены из Российской Федерации.

"Российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины, нарушать права человека. В частности, в Старобельске Луганской области, российская оккупационная власть заставляет людей отдавать детей в возрасте от 6 лет в некий казацко-кадетский корпус для якобы "правильного патриотического воспитания". Людям, которые отказываются отдавать своих детей в указанный корпус, угрожают лишением родительских прав", – продолжили рассказ о преступлениях оккупантов против населения временно захваченных территорий Украины в Генштабе.

Подконтрольные Украине территории в течение суток подвергались обстрелам со стороны врага.

Так, ситуация на отдельных направлениях текущих суток была такой:

– Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: наступательных группировок противника не выявлено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка войск противника. В приграничных с Украиной районах враг содержит определенные подразделения, не прекращает осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы по районам украинских населенных пунктов. Среди них Клюсы и Елино Черниговской области; Екатериновка, Волковка, Александровка и Волфино - Сумской и Ветеринарное, Нескучное, Терновое, Огурцово, Волчанск и Бударки на Харьковщине.

– Купянское направление: огневому воздействию подверглись районы Двуречной, Ивановки, Купянска, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

– Лиманское направление: противник обстрелял Невское и Диброву Луганской области и Терны и Серебрянку Донецкой области.

– Бахмутское направление: танковым и артиллерийским обстрелам подверглись районам населенных пунктов: Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

– Авдеевское направление: под вражеский огонь попали Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

– Новопавловское направление: артиллерийские обстрелы враг произвел по Угледару, Новоукраинке, Пречистовке, Большой Новоселке и Нескучному Донецкой области.

– Запорожское направление: под огневое воздействие попали более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное и Новоданиловка на Запорожье.

– Херсонское направление: артиллерийским обстрелма подверглись город Херсон, а также Дмитровка Николаевской области.

Напомним, в январе украинские воины установили новый рекорд по ликвидации оккупантов за месяц: "денацифицировано" без малого 22 тыс. оккупантов. Предыдущий рекорд по уничтожению личного состава вражеской армии ВСУ установили в декабре: тогда за месяц было ликвидировано около 17 тыс. российских захватчиков.

Также сообщалось, что 31 января воины ВСУ ликвидировали еще 920 оккупантов, доведя общие безвозвратные потери РФ в живой силе до 128 400 захватчиков. Кроме того, накануне было уничтожено 10 артсистем армии РФ.