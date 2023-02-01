Воины ВСУ ликвидировали еще 920 оккупантов, уничтожено 10 артсистем армии РФ – Генштаб

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 128,4 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 31 января, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 920 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 8 танков, 4 боевые бронированные машины и 10 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3209 танков, 6382 ББМ и 2207 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 458 единиц реактивных систем залпового огня и 221 систему противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 293 самолетов, 284 вертолетов и 1951 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 796 российские крылатые ракеты.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 5061 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 200 – специальной техники.

Напомним, Вооруженные силы Украины устроили мощную "бавовну" российским оккупантам из 18-й гвардейской мотострелковой дивизии из Калининградской области РФ. Безвозвратные потери россиян составили до 70 человек.

Ранее сообщалось, что 28 января украинские защитники под Угледаром заставили российских морских пехотинцев бежать с поля боя. Солдаты вражеской армии бросили пять бронемашин, а также погибших и раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Иловайске Донецкой области прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, "бавовну" доставили на железную дорогу, где в тот момент выгружалась свежая партия мобилизованных россиян.

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