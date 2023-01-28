Бутусов показал бегство русских морпехов с поля боя в Угледаре. Видео

Украинские защитники под Угледаром в Донецкой области заставили российских морских пехотинцев бежать с поля боя. Наша артиллерия устроила такую "дискотеку", что солдаты вражеской армии бросили пять бронемашин, а также своих погибших и раненых.

Видео дня

Ответное видео в своем Telegram показал украинский военный корреспондент Юрий Бутусов. На нем зафиксирована эффектная работа 72-й механизированной бригады ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

Напомним: ранее в ВСУ рассказали, что в районе Угледара Донецкой области оккупанты активизировали наступательные усилия и пытаются добиться промежуточного успеха, несмотря на большие потери. Силы обороны не дают врагу достичь целей и сокращают количество личного состава и военной техники врага. При этом захватчики в социальных сетях преувеличивают свои "успехи".

Оккупанты преуспели только в разрушении города, за который взялись посте того, как практически стерли с лица земли Соледар. На опубликованных в сети кадрах, сделанных в Угледаре, видны десятки домов, которые после российских обстрелов стали полностью непригодны для проживания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские войска, которые сейчас направили силы на захват Угледара в Донецкой области, несут там потери. Наши воины провели в этом районе очередную операцию по "демилитаризации" врага, уничтожив его технику;

– в британской разведке объяснили, что пропагандисты, скорее всего, преднамеренно распространяют дезинформацию о продвижении в районе Угледара с целью создать иллюзию об успехах "СВО". На самом деле они проводили лишь локальные пробные атаки в районе Орехова и Угледара.

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