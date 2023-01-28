Офицер ВСУ показал последствия военных преступлений РФ в Угледаре. Видео

После уничтожения Соледара российские войска взялись за Угледар в Донецкой области. От рук оккупантов получили непоправимые разрушения целые кварталы когда-то процветающего украинского города.

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Панорамное видео из Угледара обнародовал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц". В кадре видны десятки домов, которые после российских обстрелов стали полностью непригодны для проживания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Угледар. Геноцид украинской нации", – подписал видео Анатолий Штефан.

Напомним, несколько дней назад украинский общественный деятель и военнослужащий ВСУ Сергей Тахмазов обнародовал фото, из которых видно, во что российские военные превратили город Угледар.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 января российские войска начали штурм Угледара в Донецкой области. Журналист Юрий Бутусов считает, что это сражение будет определять весь ход дальнейшей войны на юге Украины в 2023 году.

По состоянию на сегодняшний день в районе Угледара оккупанты активизировали наступательные усилия и пытаются добиться промежуточного успеха, несмотря на большие потери. Силы обороны Украины не позволяют врагу достичь целей и сокращают количество личного состава и военной техники врага.

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