'Еще один убитый город': боец ВСУ показал ужасы 'русского мира' в Угледаре

Российские оккупанты разрушили еще один украинский город. После прихода "русского мира" непригодным для жизни стал Угледар Донецкой области. Сейчас там живут только стаи бешенных кошек и собак.

Видео дня

Об этом рассказал украинский общественный деятель и военнослужащий ВСУ Сергей Тахмазов. Он обнародовал фото, на которых видно, во что российские военные превратили город (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Угледар. Еще один убитый город. По улицам бегают стаи бешенных кошек и собак. Все, абсолютно все, к чему касается своими зловонными руками русня – умирает. Их цель – уничтожить нас. Всех. Особого выбора у нас нет. Они должны прекратить свое существование. Все", – подписал Сергей Тахмазов фото.

Ранее OBOZREVATEL обнародовал спутниковые снимки, показывающие масштабные разрушения в городах Бахмут и Соледар. На показанных кадрах видно, что оба города фактически стерты с лица земли.

Перед этим российские оккупанты фактически разрушили украинский Мариуполь, сделав его непригодным для жизни.

Известно, что на сегодняшний день в Мариуполе остается около 100 тыс. человек, что составляет около четверти от довоенного количества населения. Большинство из них пытаются уехать из города в неоккупированную часть Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!