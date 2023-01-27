"Происходят жесткие бои": в ВСУ рассказали об атаках врага на Угледар и том, почему город стал новой целью для России

В районе Угледара Донецкой области оккупанты активизировали наступательные усилия и пытаются добиться промежуточного успеха, несмотря на большие потери. Силы обороны не дают врагу достичь целей и сокращают количество личного состава и военной техники врага.

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Попытки противника атаковать город подтвердил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона "Єдині новини" 27 января. Он подчеркнул, что захватчики в социальных сетях преувеличивают свои "успехи" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Только за сутки российские солдаты совершили 322 обстрела, было около 58 боесоприкосновений. Также враг потерял 109 человек убитыми и 188 ранеными, 4 танка, 3 БМП, 3 пушки, 3 беспилотника "Орлан" на этом направлении.

"Там происходят жестокие бои, враг действительно пытается добиться промежуточного успеха, но благодаря усилиям наших Сил обороны ему это не удается и он, мягко говоря, преувеличивает в Telegram-каналах свои "достижения", – сказал Череватый.

Как отметил он, ВС РФ с использованием мотострелковых подразделений и морской пехоты много месяцев подряд пытается добиться результатов у Угледара, но защитники города останавливают оккупантов.

"Они [захватчики] уже много месяцев пытаются прорвать нашу оборону и в одном из таких мест прорваться, чтобы двигаться дальше и достичь результатов на Бахмутском, Авдеевском и Углегорском направлениях, где постоянно ведутся штурмовые действия врага", – сказал представитель ВСУ.

Как писал OBOZREVATEL:

– Военный аналитик Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко считает, что активизация российских военных на разных участках фронта на этом этапе может быть попыткой запутать Силы обороны Украины. Новое наступление противник, скорее всего, подготовил на Донецком или Луганском направлениях.

– Недавно в сети появилось видео зрелищной "демилитаризации" военной техники врага под Угледаром. Удачные удары по противнику нанесли бойцы 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.

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