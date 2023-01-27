Пытаются создать иллюзию: разведка Британии объяснила, что стоит за заявлениями РФ об ''успехах'' в районах Орехова и Угледара

На протяжении последних шести дней в России неоднократно заявляли, о значительном продвижении своих оккупационных войск в двух районах: в Запорожской области возле Орехова и в 100 км к востоку – возле Угледара в Донецкой области. Наиболее вероятно, что пропагандисты преднамеренно распространяют дезинформацию с целью создать иллюзию об успехах "СВО".

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Об этом сказано в сводке разведки в Twitter министерства обороны Британии о ситуации в Украине на 27 января. Там указали, что российские подразделения, вероятно, проводили локальные пробные атаки в районе Орехова и Угледара, но маловероятно, что Россия действительно добилась каких-либо существенных успехов.

"Существует реальная вероятность того, что российские военные источники преднамеренно распространяют дезинформацию, пытаясь создать впечатление, что российская операция продолжается", – указали в британской разведке.

Напомним: ранее военный корреспондент Юрий Бутусов сообщил, что оккупанты начали штурм Угледара Донецкой области, прорывая позиции армии Украины. Город имеет принципиальное значение для РФ, поскольку улучшит стратегическое положение их солдат на Донбассе, позволит углубить оборону и приблизит их к той самой заветной цели – взятию контроля над всей территорией Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военный эксперт Сергей Згурец сообщил, что россияне пытаются проводить атаки в Запорожской области, однако сил на наступление у путинской армии нет, поэтому продвинуться им не удается. В частности, оккупанты пытались идти на штурм в направлении Орехова и Гуляйполя;

– советник городского головы мариупольского Петр Андрющенко показал, как выглядит город Угледар в Донецкой области после российских обстрелов. На фотографиях из искалеченного оккупантами города видны разбитые многоэтажки и могилы убитых россиянами украинцев, которых, как могли, хоронили их соседи прямо на улицах.

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