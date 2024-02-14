Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ по 'советской теории': в ISW объяснили, о чем идет речь, и указали на ключевой фактор

Российские войска в Украине пытаются прорвать оборону Вооруженных сил с помощью советской теории глубокого боя. Эта теория, разработанная сто лет назад, наталкивается на текущие возможности Украины, однако ее ключевые принципы еще действуют в условиях современной войны.

В то же время у России есть проблемы с эффективной контрбатарейной борьбой, сокрытием своих маневров и трудности с внедрением технологических новшеств в оперативное планирование. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на сообщение украинского военного обозревателя Константина Машовца, утверждающего, что российские войска пытаются реализовать в войне против Украины маневр в соответствии с советской территорией глубокого боя. Применение оккупантами этой теории при оперативном планировании быстрого прорыва обороны ВСУ не дает им желаемых результатов из-за текущих возможностей Украины.

Советская теория глубокого боя была разработана в период 1920-1930 годов после завершения Первой мировой войны. Состоит она в поражении противника на нескольких фронтах и в глубине на тактическом и оперативном уровнях путем массированных атак артиллерией, авиацией и ударами по тылам врага, сочетающимися с фронтальными атаками для проникновения в оборонительные рубежи врага.

В то же время, согласно теории глубокого боя, в успешном оперативном плане должны содержаться последовательные планы поэтапных операций, направленных на то, чтобы не дать противнику восстановить согласованные оборонные позиции после прорыва.

"Ключевые оперативные принципы теории глубокого боя все еще действуют в современной войне, и российская армия могла бы провести маневр и преодолеть украинскую оборону, если она сможет успешно спланировать и осуществить оперативные кампании, используя теорию глубокого боя. Украинские силы также могли бы использовать глубокую теорию боя, чтобы восстановить маневр на поле боя в свою пользу, если бы их западные союзники должным образом снабдили их ресурсами", – считают в ISW.

В то же время, аналитики приводят мнение Машовца о том, что Россия не может достичь необходимого оперативного уровня внезапности, прорвать украинские рубежи и вести глубокие боевые действия. Причинами этого он считает ограниченные возможности российских войск, в частности, в ведении эффективного контрбатарейного огня, поражении целей на операционной глубине, сокрытии сосредоточения сил от врага и борьбе с украинским технологическим паритетом.

К тому же, считает Машовец, российскому командованию не удается внедрять определенные технологические нововведения в оперативное планирование. Речь идет, например, о дистанционном минировании, широкомасштабных операциях беспилотников, командно-управленческом уровне и коммуникациях с использованием современных технологий.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия хочет запретить въезд "нежелательным" субъектам, чтобы не мешали Путину выиграть выборы. Соответствующий законопроект сейчас рассматривает российская Госдума. Это происходит в рамках усилий по цензуре для оппозиционных СМИ и разрыву связей между РФ и иностранными и международными неправительственными организациями.

После принятия нового закона Кремль сможет также ограничить освещение ситуации в РФ базирующимися за рубежом российским оппозиционным СМИ, а также иностранным СМИ с русскоязычными службами, и еще больше заблокирует работу международных и иностранных неправительственных организаций в РФ.