Оккупанты пытаются прорваться через госграницу на Харьковщине, но получают отпор: в ГПСУ показали работу по врагу. Видео

На Харьковщине оккупанты не оставляют попыток прорвать государственную границу. Однако украинские защитники продолжают держать оборону и наносить российской армии потери.

Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной пограничной службы. Бойцы также показали кадры уничтожения врагов.

На Южно-Слобожанском направлении ситуация в районе ответственности бригады "Гарт" остается сложной из-за постоянных попыток врага прорваться через украинскую границу. Несмотря на интенсивное давление, бойцы подразделения эффективно противодействуют российским штурмовикам и наносят вражескому войску значительные потери.

В течение нескольких последних дней украинские пограничники уничтожили 10 оккупантов и ранили еще 18.

Напомним, украинские защитники устроили россиянам "снежную ловушку". В полосе ответственности 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго россияне попытались наступать, но увязли в снегу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в районе города Лиман Донецкой области российские оккупационные войска пытаются продвигаться вперед. Противник несет значительные потери. С врагом там борется 63-я отдельная механизированная бригада в составе Третьего армейского корпуса ВС Украины. Только за несколько последних дней большие ночные бомберы батальона беспилотных систем 63-й бригады поймали сотню захватчиков.

