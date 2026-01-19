Поймали сотню оккупантов: ночные бомберы 63-й бригады показали, как мешают врагу проникнуть в Лиман. Видео

В районе города Лиман Донецкой области российские оккупационные войска пытаются продвигаться вперед. Противник несет значительные потери.

С врагом там борется 63-я отдельная механизированная бригада в составе Третьего армейского корпуса ВС Украины. Видео точных ударов в своем Telegram-канале в понедельник, 19 января, поделилась пресс-служба бойцов.

Осторожно, есть кадры 18+!

Только в несколько последних дней большие ночные бомберы батальона беспилотных систем 63-й бригады поймали сотню захватчиков.

"Враг пытается проникнуть в Лиман, но вместо заветного укрытия получает взрывчатку под ноги. Земля бетоном, ублюдки!" – написали военнослужащие.

Добавим: согласно оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (по состоянию на 22:00 понедельника, 19 января) на Лиманском направлении ВС РФ девять раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Шандриголово, Колодязи, Заречное.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно военнослужащие специального подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" продемонстрировали работу своих штурмовиков. В 2025 году они проводили освобождение и зачистку территорий на Лиманском направлении, осуществляли рейды и последовательную наступательную операцию. Силами "Артана" на указанном участке фронта было освобождено более 27 кв.км.

