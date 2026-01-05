'Первыми влетают на позиции врага': в ГУР показали работу штурмового спецподразделения 'Артан' на Лиманском направлении. Видео

Военнослужащие специального подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" продемонстрировали работу своих штурмовиков. В 2025 году они проводили освобождение и зачистку территорий на Лиманском направлении, проводили рейды и последовательную наступательную операцию.

Силами "Артана" на указанном участке фронта было освобождено более 27 кв.км. Бойцы пообщались с журналистами "Мы – Украина", после чего видеороликом сюжета поделилась пресс-служба ГУР.

Ежедневный риск – обыденность

"Профессия штурмовика нелегкая, очень нервная и специфическая. Чтобы быть эффективным, при любых обстоятельствах нужно сохранять холодный ум, трезво оценивать ситуацию. И иметь стальные... нервы", – рассказали украинские защитники.

Для них штурмы, уничтожение противника и возвращение под контроль украинской земли – ежедневная работа. "Тихо и незаметно или агрессивно и с бешеным натиском – они первыми влетают на позиции врага", – отметила пресс-служба "Артана".

Группа штурмовиков, которыми руководит командир с позывным "Демократ", призналась, что им больше нравятся внезапные атаки.

"Обычно эффект срабатывает в нашу пользу. Крайний раз забросили им термобар в блиндаж – они вообще не поняли, что произошло, прятались под кровати и кто куда. Но главное для нас не это: значительно важнее, чтобы после каждого штурма все возвращались живыми", – рассказали бойцы журналистам.

Воин с позывным "Ноубади" добавил, что чрезвычайно важна слаженная работа между подразделениями и внутри группы. "Каждый знает последовательность, что он будет делать в ту или иную минуту. То есть все заранее мы планируем, и поэтому максимально качественно выполняем работу", – подчеркнул военнослужащий "Артана".

