Планы врага сгорели: украинские защитники перехватили 'буханку' с оккупантами на Лиманском направлении. Видео

Уже в который раз российские оккупанты не успевают добраться до пунктов назначения. Украинские военные продолжают атаковать оккупантов и уничтожать их вместе с транспортом. На этот раз операторы БПЛА из подразделения SIGNUM из 53-й механизированной бригады уничтожили "буханку" и несколько квадроциклов на Лиманском направлении.

Об этом рассказали в Telegram-канале подразделения SIGNUM. Бойцы также поделились кадрами удачного поражения российских оккупантов

На Лиманском направлении украинские бойцы заметили вражескую "буханку" с оккупантами внутри. После короткой коррекции по машине нанесли точный удар беспилотником. В результате атаки транспорт вспыхнул вместе с пассажирами.

Кроме того, под удар наших воинов попали квадроциклы. Российские военные пытались убежать, однако маневры им не помогли. Дроны уничтожили как технику, так и тех, кто ею управлял.

Завершающий этап операции состоялся во время преследования одной из целей. Дрон почти догнал оккупанта, однако потерял видеосигнал. Удар пришлось наносить вслепую. Несмотря на это, после взлета второго борта стало понятно, что цель таки удалось ликвидировать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 900 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 211 тыс. 530 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!