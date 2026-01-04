ВСУ отминусовали еще 900 российских оккупантов за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 900 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 211 тыс. 530 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 4 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали два танка (11 499), 12 артиллерийских систем (35 756), одно средство ПВО (1 268), 278 БпЛА оперативно-тактического уровня (99 860).

Также уничтожено 88 единиц автомобильной техники и автоцистерн (72 776).

За сутки Россия потеряла 381 единицу вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 23 855 боевых бронированных машин, 1 590 РСЗО, 434 самолета, 347 вертолетов, 4 137 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 035 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ВСУ показали, как уничтожают врага на Лиманском направлении. Для прореживания рядов российской оккупационной армии использовали беспилотники.

Также сообщалось, что украинский боец самостоятельно "положил" трех оккупантов в ближнем бою. Еще трех до того ликвидировали операторы дронов.

