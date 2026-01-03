Украинский боец самостоятельно 'положил' трех оккупантов в ближнем бою: видео аэроразведки

Украинский воин самостоятельно отправил на"концерт к Кобзону" трех российских оккупантов на Гуляйпольском направлении. Помогли ему в этом операторы беспилотных систем, которые сообщали о передвижении врага в режиме реального времени.

Еще три вражеских штурмовика ликвидированы тяжелыми бомбардировщиками. О маленьком эпизоде большой войны рассказали в батальоне "Морок" 225 отдельного штурмового полка.

Что известно о бое

На Гуляйпольском направлении аэроразведка батальона обнаружила группу из шести российских штурмовиков. Они пробрались к одному из домов напротив украинской позиции.

"По дому отработали тяжелыми бомбардировщиками. Трое россиян, выживших после удара, пытались найти укрытие. Имея глаза в небе, с командного пункта побратимам передавали информацию о передвижении в реальном времени, что позволило сделать засаду и ликвидировать остатки штурмовой группы", – указано в сообщении.

На уцелевших оккупантов засаду устроил один из бойцов. Подпустив их поближе к дому, в котором ждал врага, защитник вступил с россиянами в ближний бой и открыл по захватчикам огонь.

Один из оккупантов, получив ранения, пытался убежать, однако далеко уползти он не успел.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за минувшие сутки ВСУ отминусовали еще 750 российских оккупантов.

Также украинские воины обезвредили три танка, четыре боевые бронированные машины, 24 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 539 беспилотных летательных аппаратов и 101 единицу автомобильной техники оккупантов.

