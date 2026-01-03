ВСУ отминусовали еще 750 российских оккупантов за сутки: в Генштабе обновили данные по потерям армии Путина

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 750 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 210 тыс. 630 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 3 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали три танка (11 497), четыре боевые бронированные машины (23 855), 24 артиллерийские системы (35 744), одну РСЗО (1 590), 539 БпЛА оперативно-тактического уровня (99 582).

Также уничтожена 101 единица автомобильной техники и автоцистерн (72 688).

За сутки Россия потеряла 672 единицы вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 267 средств ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 4 137 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 035 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в первый день нового года Силы беспилотных систем поразили 12 объектов врага и показали видео.

Поражения начались практически синхронно с началом 2026-го: первый НПЗ был атакован, когда в РФ часы показывали 23:59, второй объект, нефтебаза, своей очереди ждал не дольше 5 минут после того.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!