Оккупанты пытаются создать условия для перехода в наступление на Херсонщине и Запорожье: анализ боевых действий от ISW

Украинский Генштаб несколько дней сообщает, что российские войска пытаются создать условия для перехода в наступление на отдельных участках Запорожского и Херсонского направлений. Параллельно, из временно оккупированной территории, они обстреливают мирные населенные пункты.

Видео дня

Тем временем аналитики американского Института войны (Institute for the Study of War, ISW) отмечают, что не видят признаков подготовки ВС РФ к продолжительным наступлениям на указанных направлениях. Об этом говорится в их сводке от 5 марта.

По данным Генштаба ВСУ, на Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется и в то же время пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. В течение 4 марта оккупанты из артиллерии обстреляли более 40 населенных пунктов этих регионов, а также Николаевщины, что привело к жертвам среди гражданского населения.

Такие же данные Генштаб опубликовал и в сводке по военной обстановке под вечер 5 марта. В частности, указывалось, что на отдельных участках фронта на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты пытаются создать условия для перехода в наступление. Также было известно о вражеских артиллерийских обстрелах более 35 районов населенных пунктов Донецкой, Запорожской и Херсонской областей – снова с жертвами среди мирных граждан и повреждением гражданской инфраструктуры.

"ISW не зафиксировала признаков того, что российские войска готовятся к продолжительным наступательным операциям в Запорожской области или какой-либо наступательной деятельности в Херсонской области", – отметили аналитики.

Вместе с тем добавили, что в предыдущие сутки оккупационные войска РФ продолжали проводить ограниченные наземные атаки к северо-западу и югу от Кременной на Луганщине.

А на Донетчине захватчики наносили наземные удары в районе Авдеевки и на западной окраине Донецка. Пропагандисты даже утверждали, якобы ВС РФ "продвинулись к Первомайскому", что в 8 км к северо-западу от облцентра.

В этой же сводке ISW говорится, что ныне оккупанты больше сосредоточены на взятии Бахмута. Из-за изнурительных боев и значительных потерь, говорят аналитики, в ближайшие месяцы у ВС РФ не хватит сил на еще одно длительное наступление, подобное битве за Бахмут.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что российские захватчики отказываются идти в наступление, когда узнают правду о собственных потерях в войне против Украины. Информация о количестве раненых и ликвидированных товарищей деморализует оккупантов.

