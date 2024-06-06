Оккупанты пытаются улучшить свои позиции на Лиманском направлении, ВСУ ломают их планы – Генштаб

Российские оккупационные войска пытаются улучшить свои позиции на Лиманском направлении. Наши защитники успешно сдерживают наступление врага, удерживая свои позиции и разрушая его планы.

С начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 58 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 6 июня.

Так, на Лиманском направлении российские оккупанты предприняли шесть неудачных попыток улучшить свои позиции, в частности в районе Серебрянского леса.

На Краматорском направлении наши защитники отбивают атаки врага в районах Ивановского и Калиновки, общее количество атак оккупантов сегодня достигло четырех.

На Покровском направлении продолжаются пять боестолкновений в районах Сокола, Евгеновки, Калиново и Новоалександровки. Враг применяет авиацию, здесь количество атак выросло до 26.

По предварительным данным, потери россиян составляют 154 человека убитыми и ранеными. Также уничтожен один вражеский танк и пять боевых бронированных машин (ББМ), еще один танк и три ББМ повреждены.

Бои продолжаются также на Кураховском направлении и в районе Урожайного на Времевском направлении.

На других направлениях ситуация остается стабильной. Наши войска продолжают контролировать ситуацию и истощать врага по всей линии боевого столкновения.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня, после поездки в районы активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях, заявил: при всей сложности ситуации на фронте у Украины есть шансы изменить ее в свою пользу.

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