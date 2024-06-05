'Есть шансы изменить ситуацию в нашу пользу': Сырский рассказал о поездке на Восточный фронт. Фото

При всей сложности ситуации на фронте у Украины есть шансы изменить ее в свою пользу. Силы обороны делают для этого все возможное.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в Telegram после поездки в районы активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях Восточного фронта. Он отметил, что противник продолжает проведение наступательных действий.

По словам главкома, основные усилия враг сосредотачивается на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях, также проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовому Яру. Два последних населенных пункта россияне пытаются взять под контроль.

"В целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб", – констатировал Сырский.

Он уточнил, что на Харьковском направлении оккупанты пытаются продвигаться в сторону Глубокое – Липцы, но несет значительные потери и не имеет успеха.

В Волчанске главная задача Сил обороны – сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий.

В районе Купянска ситуация также сложная, отметил генерал-полковник. Противник пытается прорвать оборону наших войск по двум направлениям, там продолжаются жесткие бои. Задача украинских защитников – остановить врага и заставить его перейти к обороне.

Своей задачей генерал-полковник назвал обеспечение указанного направления достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами для укрепления обороны.

"Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шансы изменить ситуацию в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное", – заверил главнокомандующий ВСУ.

Он отметил эффективную работу большинства командиров и штабов, а также поблагодарил за стойкость солдат, сержантов и младших офицеров.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военнослужащий Иван Тимочко рассказал, что оккупанты на отдельных направлениях пытаются объединиться и создать "единый фронт наступления". Так, сложная ситуация сейчас на направлении Угледар – Курахово – Покровск, который враг выбрал, чтобы захватить Донецкую область с флангов.

– Британская разведка сообщила, что Авдеевско-Покровский участок фронта за последние три дня стал основным направлением усилий войск России в Украине. Оккупанты добились здесь лишь незначительных успехов, несмотря на мощные штурмы украинских позиций.

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