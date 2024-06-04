Войска РФ сосредотачивают основные усилия на Авдеевско-Покровском направлении: разведка Британии оценила ситуацию. Карта

Авдеевско-Покровский участок фронта за последние три дня стал основным направлением усилий войск России в Украине. Оккупанты добились здесь лишь незначительных успехов, несмотря на мощные штурмы украинских позиций. В течение следующей недели ожесточенные бои, вероятно, продолжатся, поскольку агрессор пытается сохранить оперативный темп перед лицом тяжелых потерь.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании. "Сектор Авдеевка-Покровск оставался, вероятно, основным направлением усилий российских сил на протяжении последних 72 часов, с высоким уровнем оперативной активности", – заявили в ведомстве.

По оценке британской разведки, оккупанты РФ добились незначительных успехов в северной части этого сектора в направлении сел Сокол и Евгеновка.

На параллельной оси, примерно на 3 км южнее, российские войска, вероятно, приближаются к окраине села Новоселовка Первая.

В разведке Британии добавили: дальше на юг оккупанты не добились значительных успехов, несмотря на мощные атаки на украинские позиции к западу от села Нетайлово, расположенного по обе стороны шоссе Е50.

Сообщается, что российские атаки на село Невельское были отражены, и село, вероятно, остается под контролем Украины, говорится в сводке.

"В течение следующей недели этот сектор, вероятно, останется зоной значительного оперативного внимания, поскольку российские войска пытаются сохранить оперативный темп перед лицом тяжелых потерь", – прогнозируют в британской разведке.

Как сообщал OBOZ.UA, в сводке Генштаба ВСУ на 11:00 вторника, 4 июня, отмечается, что на Покровском направлении украинские военные принимают меры по недопущению продвижения врага. В начале суток оккупанты предприняли шесть попыток оттеснить ВСУ в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Птичьего. Две атаки отбиты, четыре боя еще продолжались. Силы обороны прилагают максимум усилий по сдерживанию противника и недопущению его продвижения, заверили в Генштабе.

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