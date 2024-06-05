Оккупанты пытаются создать 'один фронт наступления': военный назвал самые горячие направления и объяснил замысел врага. Карта

Российские оккупационные войска на отдельных направлениях пытаются объединиться и создать "единый фронт наступления". Так, сложная ситуация сейчас на направлении Угледар – Курахово – Покровск, который враг избрал, чтобы захватить Донецкую область с флангов.

Об этом сообщил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко во время эфира телемарафона. Такие же действия оккупантов, по его словам, наблюдаются и на Лимано-Купянском направлении.

"Следует рассматривать как единственный замысел оккупантов на Харьковщине, что враг пытается объединить Волчанское и Лимано-Купянское направления в одно, чтобы усилить давление на ВСУ", – отметил Иван Тимочко.

В настоящее время сложная ситуация также наблюдается на Роботинском направлении, где враг пытается продвинуться в Токмак. По его словам, враг пытается построить на оккупированной территории железную дорогу из России по югу Украины в Севастополь.

Поэтому, чтобы прикрыть ее от поражения и защитить ее узлы, враг пытается наступать на Роботинском направлении.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, российские военные преступники в течение мая этого года атаковали Харьков 76 раз. Оккупанты били авиабомбами, ракетами, беспилотниками "Шахед" и "Ланцет" – втрое больше, чем в апреле.

Ранее сообщалось, что во время наступления на Харьковскую область российская оккупационная армия применила один из трех эшелонов своих резервов. Первый эшелон не выполнил задачу в полном объеме, и теперь вражеская группировка предстала перед дилеммой, как поступать дальше. В то же время, поступление боеприпасов от стран-союзников Украины дало возможность частично приостановить российское наступление.

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