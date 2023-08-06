Оккупанты пытаются восстановить позиции возле Старомайорского, ВСУ поразили пункты управления и склады БК врага – Генштаб

На украинском фронте в течение суток произошло более 30 боевых столкновений с врагом. Силы обороны отбили попытки войск РФ восстановить утраченное положение возле Старомайорского на Донетчине и наступательные действия в районе Роботино на Запорожье.

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Наши воины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, там и на других участках фронта они нанесли оккупантам потери, поразив пункты управления, районы сосредоточения живой силы и техники, склады БК и т.д. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 6 августа.

Этой ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине – информация о его последствиях уточняется. А накануне ее войска нанесли 20 ракетных ударов: 12 "Калибров" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил. Кроме того, враг нанес 62 авиаудара, среди прочего с использованием четырех дронов Shahed, которые наши защитники уничтожили. Были зафиксированы и 68 российских обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг нанес авиационные удары в районах Одноробовки, Стрелечья, Гатища на Харьковщине. Также совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Бучки, Гремяч, Веселое Черниговской области; Середина-Буда, Бобиловка, Студенок, Мирополье, Грабовское – Сумской; Караическое, Бударки и Землянки – Харьковской.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки оккупантов в районах Ольшаной и Синьковки на Харьковщине. Захватчики же ударили из авиации возле Кисловки и Крахмального, а из артиллерии и минометов обстреляли более 10 населенных пунктов, в частности Фиголовку, Двуречную, Западное, Купянск, Кисловку и Берестово.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиаудары возле Невского и Белогоровки, а также Торского, Серебрянки, Дибровы и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам от него подверглись Кузьмино, Белогоровка, Торское, Верхнекаменское, Спорное и Раздолевка.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают ВС РФ в районе Курдюмовки. Оккупанты ударили из авиации возле Хромово, Клещеевки, Ступочек, Дилиевки, Александро-Шультиного и Нью-Йорка. От вражеских артобстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых Тихоновка, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии врага, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Оккупанты же ударили из авиации возле Новокалинового, из артиллерии обстреляли более десятка населенных пунктов, в частности Орловку, Степное, Авдеевку, Водяное, Первомайское, Невельское на Донетчине.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление захватчиков в районе Марьинки. Агрессор обстрелял этот город, а также Красногоровку, Победу, Гергиевку, Новомихайловку, Константиновку и другие.

На Шахтерском направлении войска РФ предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение вблизи Старомайорского. В то же время нанесли авиаудары в этом районе, а также Павловки и Золотой Нивы. Артиллерийским обстрелам от них подверглись Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное на Запорожье.

На Запорожском направлении российская армия, совершая авиационные удары, вела безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области. Враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Из артиллерии обстрелял более 15 населенных пунктов, среди которых Щербаки, Малые Щербаки, Пятихатки, Степногорск и Красноднепровка на Запорожье.

На Херсонском направлении артиллерийским российским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности Ивановка, Днепровское, Белозерка, Кизомыс, Херсон. Кроме этого, под огнем был Очаков на Николаевщине.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинская боевая авиация за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артсредства на огневых позициях, пять складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные аналитики подчеркнули, что Украина открывает новый фронт с помощью нового поколения мощных морских дронов. ВСУ могут использовать их против российских кораблей в Черном море, учитывая торговые и военно-морские суда.

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