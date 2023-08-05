Запуская мощные морские беспилотники, Украина открывает новый фронт – CNN

Украина открывает новый фронт с помощью использования нового поколения мощных морских беспилотников. Вооруженные силы Украины могут использовать их против российских кораблей в Черном море, включая торговые и военно-морские суда.

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Об этом сообщает американский телеканал CNN. В течение суток два российских корабля – десантный корабль и танкер – были поражены в восточной части Черного моря морскими беспилотниками. Оба получили серьезные повреждения, но остались на плаву.

Отмечается, что от быстрых полупогружных дронов очень сложно защититься. Их легко запускать в море, и, по крайней мере, некоторые модели способны преодолевать несколько сотен километров до своих целей. При правильном прицеливании 450-килограммовая боеголовка способна вывести из строя крупные суда.

Украинские ведомства, в частности СБУ, громко заявляли об использовании этих беспилотников, предупреждая, что российская инфраструктура и судоходство в Черном море находятся под угрозой.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские боевые беспилотники и морские дроны с каждой задачей становятся все точнее. По его словам, август стал особенно удачным "для украинских охотников".

Ранее Данилов подтвердил, что СБУ участвовала в обеих атаках на Крымский мост. Он подчеркнул, что сегодня украинская армия подвергает сомнению неприкосновенность многих объектов, которые в РФ считались защищенными на 100%.

Как сообщал OBOZREVATEL, на международной выставке в Стамбуле International Defence Industry Fair (IDEF 2023) был представлен новый ударный морской дрон MAGURA V5, разработанный "Укроборонпромом". Это многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.

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