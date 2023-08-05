Данилов: морские дроны становятся все более точными, август – особенно удачный для украинских охотников

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские боевые беспилотники и морские дроны с каждой задачей становятся все точнее. По его словам, август стал особенно удачным "для украинских охотников".

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Соответствующее заявление Данилов сделал в своем Twitter. "С каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы – более опытными, боевая слаженность – более эффективной, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики", – отметил он.

По словам секретаря СНБО, последний месяц лета принес результаты по уничтожению вражеских целей.

"Август стал особенно удачным для украинских охотников. Далее – расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь. Российские цели – это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения", – написал Данилов.

Он также выразил уверенность, что украинский ВПК станет "одним из основных мировых игроков, техника которого прошла уникальное боевое испытание".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов подтвердил, что СБУ участвовала в обеих атаках на Крымский мост. Он подчеркнул, что сегодня украинская армия подвергает сомнению неприкосновенность многих объектов, которые в РФ считались защищенными на 100%.

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