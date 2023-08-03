Данилов подтвердил, что СБУ участвовала в обеих атаках на Крымский мост

Служба безопасности Украины причастна к атакам на незаконно построенный россиянами Крымский мост. Представители спецслужбы участвовали и в первом, и во втором случаях "бавовны" на объекте.

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Информацию подтвердил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью каналу "Рада" в эфире телемарафона. Он акцентировал, что сегодня украинская армия подвергает сомнению неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100% (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, участвовавшие в первом и втором случаях", – заявил он.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк также признал, что за подрывом переправы стоит украинская спецслужба.

"Разрушение Крымского моста – это одна из наших реализаций. Убежден, что уникальные спецоперации, которые проводит СБУ, станут сюжетами для новых марок", – отметил Малюк.

В Главном управлении разведки МО Украины подчеркнули, что инциденты со взрывами на Крымском мосту будут продолжаться до тех пор, пока переправа не будет демонтирована, а Украина не будет освобождена от войск РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские пропагандисты сообщили, что Крымский мост собираются восстанавливать до 31 декабря 2023 года, хотя сначала планировали закончить до октября. Причины смещения даты завершения работ по восстановлению в соответствующем распоряжении правительства не указываются;

– министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что выведение из строя незаконной переправы снизит боеспособность российских оккупантов и поможет спасти жизнь украинцев.

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