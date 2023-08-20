Оккупанты пытаются выведать данные об ВСУ в Херсонской области, угрожая местным жителям в соцсетях: что известно

Россияне пытаются запугать жителей Херсона, посылая им сообщения с угрозами в соцсетях. Они придумали тайную "организацию", которая якобы готовит физическую расправу над получателем сообщения.

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Так россияне пытаются выведать у херсонцев данные о Силах обороны на Херсонщине, а также местных партизан на пока еще оккупированных территориях региона. Подробности очередной информационно-психологической операции захватчиков раскрыли в Центре противодействия дезинформации.

По данным ЦПИ, херсонцы в соцсетях начали получать сообщения с угрозами. Неизвестные, представлящиеся некой тайной организацией, пишут, что получателю сообщения якобы был вынесен "приговор" и предлагают "покаяться", чтобы избежать физической расправы.

"Покаяние" при этом требуют не публичного: согласно российской ИПСО, избежать "страшной кары" можно, сливая врагу данные о защитниках Украины.

"В тексте рассказывают о физической расправе, которой якобы можно избежать, если рассказать о "нацистах" в Херсоне. Таким образом рашисты пытаются получить информацию о расположении украинских военных в Херсонской области, а также о партизанском движении на ВОТ", – отметили в ЦПД.

Там призвали людей не поддаваться вражеским манипуляциям и напомнили, что сотрудничество с оккупантами в условиях войны приравнивается к государственной измене. И вместо придуманных "приговоров" те, кто будет передавать разведданные врагу, могут получить реальные до 15 лет за решеткой, а в некоторых случаях – и пожизненное заключение.

Напомним, ранее в сети появился фейк, что Украина согласилась в Саудовской Аравии на переговоры без вывода войск РФ. На самом же деле, участники встречи достигли согласия по справедливым условиям для прекращения войны.

Украина во время встречи в Саудовской Аравии не настаивала на том, чтобы ее мирный план был одобрен, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев от него отказывался. Не было также разногласий по украинскому требованию вывода российских войск.