В сети появился фейк, что Украина согласилась в Саудовской Аравии на переговоры без вывода войск РФ: как было на самом деле

В сети распространили фейк о том, что на саммите в Саудовской Аравии Украина якобы согласилась начать мирные переговоры со страной-агрессором Россией без обязательного требования о выводе оккупантов из захваченных городов. На самом же деле, участники встречи достигли согласия относительно справедливых условий для прекращения войны.

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Некоторые СМИ, посылаясь на статью издания The Wall Street Journal, писали, что Киев на саммите дал согласие на переговоры с РФ без вывода войск. Однако, в материале WSJ такого нет.

Журналисты писали, что Украина не настаивала на том, чтобы ее мирный план был принят, а другие страны не настаивали отказываться от него. О том, что РФ может оставить своих оккупантов в Украине, речь не шла.

"Украина не настаивала на том, чтобы ее мирный план был принят, а другие страны не настаивали, чтобы Киев от него отказывался. Не было и разногласий насчет украинского требования вывода российских войск. По словам двух дипломатов, Украина не настаивала на этом пункте, а развивающиеся страны не стали ему оппонировать", – говорится в материале.

То есть, Украина ничего не заявляла о готовности начать переговоры до вывода российских войск.

Также издание отметило, что после завершения саммита в Джидде дипломаты заявили, что центральные принципы международного права, такие как уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, должны быть главными в будущих мирных переговорах между Украиной и Россией.

Напомним: в городе Джидда в Саудовской Аравии 5-6 августа состоялась встреча по реализации Украинской формулы мира на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Участники мероприятия обсудили первоочередные оборонные потребности нашего государства, дальнейшие шаги на пути к интеграции Украины в НАТО, вопросы освобождения украинских пленных, продолжение действия зернового соглашения и ряд других вопросов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– The New York Times считает, что саммит в Саудовской Аравии стал началом широкой дипломатической кампании Украины по изоляции и ослаблению России. При этом как украинские, так и западные чиновники неоднократно отмечали, что от этой встречи не стоит ожидать прекращения войны;

– итальянское издание Corriere della Sera сообщило, что делегации из почти 40 стран на саммите в Джидде пришли к решению, что уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения.