Оккупанты расформировывают медицинскую часть в Севастополе: в "Атэш" объяснили, что происходит. Фото

Российские военные начали расформировывать медицинскую часть в Севастополе временно оккупированного Крыма. Она расположена при воинской части, где гниет под солнцем военная техника.

Об этом сообщает партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш". Его агент разведал территорию и показал кадры.

Что задумали оккупанты

Отмечается, что в данной части располагался медицинский отряд специального назначения, который "сейчас переживает кадровый кризис".

"На сегодня часть находится в упадочном состоянии – территория не ухожена, а техника гниет под солнцем. Меры безопасности абсолютно провалены – на месте находится суточный наряд, который в основном спит или выпивает ближе к вечеру", – сообщил партизан.

В "Атеш" предполагают: скорее всего, у военного командования не хватает ресурсов на обеспечение и укомплектование этой воинской части личным составом. Поэтому в ближайшее время она будет расформирована.

Известно, что российские военнослужащие уже ищут место, куда можно перевестись чтобы дальше продолжить службу в Крыму без поездок в так называемую зону путинской "СВО".

"Мы призываем военнослужащих ВС РФ вступать в движение "Атеш" – вместе мы сможем приблизить конец этой войны, развязанной безумным диктатором. Передавайте нам информацию про службу, преступления вашего командования и получайте достойное вознаграждение!" – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В военном партизанском движении украинцев и крымских татар "Атеш" рассказали о панических настроениях в 12-м зенитно-ракетном полку ВС РФ, который базируется в оккупированном Севастополе.

По словам партизан, российские захватчики все больше паникуют из-за возможных ударов Сил обороны по Крыму. В ожидании атак они пытаются действовать на опережение: так, большинство личного состава полка расквартировали за пределами части, технику же попытались спрятать.

Кроме этого, агенты "Атеш" обнаружили в Севастополе корабль со следами повреждений после ракетного обстрела ВСУ. Судно стояло вблизи Килен-бухты.

Как сообщал OBOZ.UA, "власти" оккупированного россиянами Крыма в первой половине 2025 года уже получили более $28 млн прибыли от изъятия украинского имущества. Это – цена 25 объектов, национализированных у "врагов полуострова и России", благодаря которому захватчики "заработали" 2,2 млрд рублей.

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