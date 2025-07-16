Агенты 'Атэш' обнаружили в Севастополе корабль со следами повреждений после ракетного удара. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" обнаружили в оккупированном Севастополе корабль со следами повреждений после ракетного обстрела ВСУ. Судно находится вблизи Килен-бухты.

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Об этом говорится в Telegram-канале "Атеш". Собранную информацию оперативно передали Силам обороны Украины.

"Агенты движения "Атеш" продолжают активную разведку объектов Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. На этот раз мы провели наблюдение в районе Килен-бухты, где был обнаружен корабль с явными следами повреждений после ракетного удара Сил обороны Украины", – указано в сообщении.

На верхней палубе корабля видны следы повреждений, которые российские захватчики пытаются замаскировать сеткой. Судно сопровождают буксиры, а с его борта активно откачивают воду, что может свидетельствовать о затоплении внутренних помещений и серьезных повреждениях корпуса.

Такие действия являются прямым подтверждением точного удара украинских защитников. По информации источников, в момент атаки корабль находился на территории 13-го судоремонтного завода. Его бортовой номер был закрашен, чтобы скрыть масштабы потерь.

"Все собранные данные, включая координаты и текущее состояние кораблей ЧФ РФ, переданы Силам обороны Украины для дальнейшего огневого воздействия. Работа агентов "Атеш" продолжается круглосуточно. Мы видим все", – говорится в сообщении.

Напомним, партизаны наблюдают за перемещением кораблей и судов оккупантов в Стрелецкой бухте Севастополя. Это является признаком того, что российский флот в оккупированном Крыму медленно деградирует. В последнее время бухта практически пустует и используется для стоянки буксирных судов и патрульных катеров.

Как сообщал OBOZ.UA, агентам "Атеш" удалось получить информацию о боевом дежурстве российских катеров, которые сопровождают теневой флот. В документах содержатся графики, маршруты и данные о руководстве, которые оперативно передали Силам обороны Украины.

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