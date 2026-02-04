Оккупанты расширяют площадки для запуска 'Шахедов': чем это опасно

Россия активно наращивает инфраструктуру для массовых запусков ударных дронов типа Shahed, что существенно повышает угрозу масштабных воздушных атак по Украине. На сегодня процесс расширения пусковых площадок зафиксирован сразу на нескольких военных объектах.

Новые спутниковые данные свидетельствуют, что Россия активно расширяет площадку для пуска "шахедов" в Смоленской и Ростовской областях. Об этом сообщил Telegram-канал "Стратегическая авиация рф".

Аэродром "Шаталово"

В частности, на аэродроме "Шаталово" в Смоленской области Россия расширила площадку для запуска Shahed, где уже размещены четыре стационарные пусковые установки и еще четыре специализированные машины на подготовленных позициях.

Технические возможности этой инфраструктуры позволяют осуществлять одновременный залп не менее 22 беспилотников.

Учитывая скорость перезарядки и количество подготовленных позиций, только с этой локации оккупанты потенциально способны запускать сотни дронов за один массированный обстрел.

Из-за близости аэродрома к украинской границе оккупанты там также развернули батарею ПВО для прикрытия пусковой площадки от возможных ударов.

Как отметили аналитики канала, в целом процесс расширения пусковых позиций зафиксирован как минимум на шести объектах. Кроме "Шаталово", речь идет о Приморско-Ахтарске, Навле, Цымбулове, Миллерово, а также временно оккупированном Донецке.

Аэродром "Миллерово"

Особое внимание аналитики обращают на аэродром "Миллерово" в Ростовской области, где впервые зафиксировали строительство специализированных гаражей для хранения и обслуживания ударных БПЛА.

Наряду с четырьмя стационарными пусковыми установками там возведена система ангаров различной вместимости – от больших помещений на 12 дронов до меньших секций.

Уже сейчас суммарная вместимость построенных гаражей позволяет хранить там 96 "шахедов", а после завершения еще четырех ангаров этот показатель возрастет до 126 единиц, что создает условия для длительных и изнурительных атак по Украине.

Чем это опасно

Расширение сети пусковых площадок для дронов-камикадзе может существенно изменить тактику воздушных атак российских террористов. Ведь это дает возможность не только увеличить количество дронов для ударов, но и осуществлять многоволновые и длительные обстрелы, направленные на истощение украинской ПВО.

Наличие стационарных установок, запасов "шахедов" непосредственно на аэродромах и быстрая перезарядка позволяют врагу запускать дроны сериями с минимальными паузами. Кроме того, рассредоточение пусковых площадок позволяет оккупантам атаковать Украину с разных направлений одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA, на весну РФ может готовить масштабное наступление, о чем уже сейчас свидетельствует перегруппировка сил и средств. Именно к этому времени враг будет пытаться сконцентрировать максимум своих ресурсов на разных участках фронта, чтобы реализовывать свой план. Так, в частности, считает военный эксперт Владислав Селезнев.

