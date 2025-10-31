Оккупанты разбирают списанные автомобили в Севастополе для восстановления потерь в технике – 'Атеш'

На юге Севастополя в оккупированном Крыму есть склад списанной техники, с которой военнослужащие ВС РФ с начала апреля 2025 года забирают старые авто. Те служат "донорами" запчастей для ремонта техники страны-агрессора, поврежденной в боях.

Об этом рассказало партизанское движение "Атеш". В Telegram-канале опубликованы соответствующие фото со спутника.

Что известно о ремонтах техники, которые оккупанты проводят в тылу

"Благодаря работе агентов "Атеш" на местности и специалистов "Кибер Атеш" удалось подтвердить, что российские оккупанты активно забирают списанные военные автомобили и машины двойного назначения со склада хранения списанной техники одной из воинских частей в Гагаринском районе Севастополя", – сообщили патриоты.

Координаты этого склада: 44.5234455, 33.4891989

Установлено, что со стоянки с начала апреля 2025 года были отбуксированы десятки списанных военных грузовых авто различного назначения, включая пожарные машины на базе ЗИЛ-131.

Их везут на авторемонтные базы, где они используются как "доноры" для восстановления поврежденной на поле боя техники.

"Это прямое свидетельство серьезных проблем с комплектующими для автомобилей ВС РФ на южном направлении", – уверены партизаны.

Как писал OBOZ.UA:

