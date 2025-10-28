Не только дефицит топлива: в оккупированном Крыму возникли проблемы со связью – 'Атеш'

В оккупированном Крыму захватчики столкнулись с проблемой не только дефицита топлива, но и мобильной связи. Уже четвёртый день на захваченном полуострове наблюдаются серьёзные перебои со связью.

Это свидетельствует о том, что оккупационная власть не способна поддерживать базовую гражданскую инфраструктуру. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Проблемы в оккупированном Крыму

По информации активистов движения сопротивления, в Крыму нарастает коллапс, ведь к дефициту топлива добавились перебои с мобильной связью и интернетом.

Партизаны отмечают, что у жителей оккупированного полуострова плохо работает интернет. Кроме того, анонсированный недавно российский мессенджер MAX у многих постоянно глючит. В мессенджере звонки не проходят, и приложение в целом работает плохо.

Также крымчане сталкиваются с проблемами в других мессенджерах. В частности, люди вместо уведомлений видят статус "Ожидание сети".

Одновременно с этим продолжается нехватка топлива. Из-за некомпетентности оккупантов у многих останавливается работа, торговля и бизнес-процессы, завязанные на интернет и логистику.

В связи со сложной ситуацией в Крыму агенты движения сопротивления советуют местным жителям держать запас наличных, ведь банковская система может перестать работать вслед за связью. Также партизаны советуют сделать запас топлива.

Напомним, украинские партизаны продолжают наносить удары по логистике российской армии в оккупированном Крыму. Недавно агенты "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Крыму дроны специального подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) "Призраки" уничтожили три российские радиолокационные станции и десантный катер. Несмотря на работу российской противовоздушной обороны, украинские беспилотники успешно выполнили боевую задачу.

