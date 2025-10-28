УкраїнськаУКР
русскийРУС

Не только дефицит топлива: в оккупированном Крыму возникли проблемы со связью – "Атеш"

Алексей Лютиков
War
1 минута
585
Не только дефицит топлива: в оккупированном Крыму возникли проблемы со связью – 'Атеш'

В оккупированном Крыму захватчики столкнулись с проблемой не только дефицита топлива, но и мобильной связи. Уже четвёртый день на захваченном полуострове наблюдаются серьёзные перебои со связью.

Это свидетельствует о том, что оккупационная власть не способна поддерживать базовую гражданскую инфраструктуру. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Проблемы в оккупированном Крыму

По информации активистов движения сопротивления, в Крыму нарастает коллапс, ведь к дефициту топлива добавились перебои с мобильной связью и интернетом.

Партизаны отмечают, что у жителей оккупированного полуострова плохо работает интернет. Кроме того, анонсированный недавно российский мессенджер MAX у многих постоянно глючит. В мессенджере звонки не проходят, и приложение в целом работает плохо.

Также крымчане сталкиваются с проблемами в других мессенджерах. В частности, люди вместо уведомлений видят статус "Ожидание сети".

Одновременно с этим продолжается нехватка топлива. Из-за некомпетентности оккупантов у многих останавливается работа, торговля и бизнес-процессы, завязанные на интернет и логистику.

В связи со сложной ситуацией в Крыму агенты движения сопротивления советуют местным жителям держать запас наличных, ведь банковская система может перестать работать вслед за связью. Также партизаны советуют сделать запас топлива.

Не только дефицит топлива: в оккупированном Крыму возникли проблемы со связью – "Атеш"

Напомним, украинские партизаны продолжают наносить удары по логистике российской армии в оккупированном Крыму. Недавно агенты "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Крыму дроны специального подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) "Призраки" уничтожили три российские радиолокационные станции и десантный катер. Несмотря на работу российской противовоздушной обороны, украинские беспилотники успешно выполнили боевую задачу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!