Агенты 'АТЕШ' провели успешную диверсию на железной дороге в Крыму: все детали

Украинские партизаны продолжают наносить удары по логистике российской армии в оккупированном Крыму. Недавно агенты "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска.

В результате воздействия на релейное оборудование было нарушено движение поездов. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Подробности операции

Диверсия на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска, который расположен на юге временно оккупированного полуострова, привела к нарушению движения поездов, обеспечивающих снабжение оккупационных войск.

Этот удар был нанесён в пиковый момент логистических перевозок оккупантов, что позволило замедлить поставки боеприпасов и материально-технического обеспечения для подразделений на Херсонском направлении. Каждая такая операция создаёт дополнительные трудности для вражеской группировки, снижая её боеспособность.

"АТЕШ" продолжает систематически разрушать логистические маршруты оккупантов. Наша сеть агентов расширяется, а удары становятся всё более эффективными", – заявили партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области партизаны помогли Силам обороны Украины уничтожить ремонтно-восстановительную базу российских оккупантов. Удар по вражескому объекту был нанесен, когда на базе находилось большое количество техники для ремонта и обслуживания.

