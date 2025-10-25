Агенты 'Атеш' помогли уничтожить ремонтную базу оккупантов в Херсонской области: там было много техники. Фото

В Херсонской области партизаны помогли Силам обороны Украины уничтожить ремонтно-восстановительную базу российских оккупантов. Удар по вражескому объекту был нанесен, когда на базе находилось большое количество техники для ремонта и обслуживания.

Координаты врага передали агенты из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Подробности операции

Агенты, которые просочились во вражеское подразделение, передали точные координаты ремонтно-восстановительной базы оккупантов. Удар был нанесён Силами обороны Украины в самый подходящий момент, когда на объекте находилось большое количество техники для ремонта и обслуживания.

В результате атаки ремонтная база была полностью уничтожена вместе с военной техникой и ценным оборудованием. Уничтожение этого узла критически нарушило возможности оккупантов восстанавливать повреждённую технику и возвращать её на фронт на Херсонском направлении. Агенты "Атеш" уверены, что уничтожение базы приведёт к резкому падению боеспособности врага и уменьшению количества бронетехники на этом участке фронта.

"Атеш" в очередной раз демонстрирует: наша агентурная сеть работает во всех подразделениях врага, передавая данные, которые спасают жизни и приближают освобождение", – говорится в заявлении.

Напомним, российские войска в ночь на 24 октября атаковали Херсон ударными дронами: враг попал по многоэтажке в Днепровском районе города, там вспыхнул пожар, пострадали два человека. Еще одного херсонца в этом же районе россияне атаковали с беспилотника рано утром.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль пытается убедить, что российские войска якобы создали плацдарм в контролируемом Украиной Херсоне. Расположен он якобы на острове Карантинный, где находится район Корабел.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!