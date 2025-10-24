Заявления 'нацелены' на Запад: в ISW объяснили, что стоит за российскими вбросами о создании плацдарма в Херсоне

Кремль пытается убедить, что российские войска якобы создали плацдарм в контролируемом Украиной Херсоне. Расположен он якобы на острове Карантинный, где находится район Корабел.

Впрочем, российского "плацдарма" в Херсоне, который "разглядели" в Москве, не видят ни украинские воины, ни аналитики Института изучения войны (ISW). Последние в новом материале рассказали, зачем Кремль делает вбросы о якобы близящемся наступлении войск РФ на Херсон.

"Плацдарм" оккупантов в Херсоне

Ретранслятором для очередного российского вброса по Херсону снова стал назначенный Москвой гауляйтер временно оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо. Он 22 октября опубликовал видео с оккупантом, который поднимает российский триколор на острове Карантинный – в 5-м микрорайоне Селище в юго-западной части облцентра.

Эти кадры коллаборационист сопроводил рассказом о том, что якобы российские разведывательные и воздушно-десантные подразделения ВС РФ форсировали Днепр и создали на Карантинном свой плацдарм.

Более того, по версии Сальдо оккупанты отбили контратаки Сил обороны, закрепились на захваченном плацдарме, заминировали подступы к "новым позициям" и сейчас заняты налаживанием логистики на остров.

"Пас" предателя подхватили и некоторые российские "военные блогеры", приписавшие российским операторам дронов из 31 бригады воздушно-десантных войск получение "преимущества в воздухе", которое, мол, помогло артиллерийским подразделениям российской 18 общевойсковой армии наносить удары по украинским позициям и соединению острова с материковой частью Херсона.

Они также заявляли, что российские оккупанты готовятся к поиску и ликвидации украинских военных в микрорайоне Корабел в северо-восточной части острова.

Что происходит на Карантинном острове на самом деле

Аналитики отметили, что, несмотря на отчаянные попытки российских пропагандистов убедить в создании российского плацдарма в Херсоне, факты свидетельствуют об обратном: ни о плацдарме, ни о начале наступления россиян на Херсон речь не идет.

Так, 23 октября украинская 34-я отдельная бригада береговой обороны 30 корпуса морской пехоты опубликовала видеозапись, геолоцированную ISW, которая доказала, что украинские войска свободно действуют в микрорайоне Корабел города Херсон (на острове Карантинный, сразу к северу от 5-го микрорайона Селище).

"В пропагандистских телеграмм-каналах оккупантов Херсон уже "захвачен", а "российская пехота" якобы ходит по правому берегу. На реальных кадрах из микрорайона Остров и поселка Садовое – тишина, покой и отсутствие какого-либо противника. 34-я отдельная бригада береговой обороны 30 корпуса морской пехоты держит свои позиции крепко и непрерывно контролирует береговую линию Днепра. Антоновка, Садовое и Херсон находятся под нашим бдительным оком, все попытки противника приблизиться к реке пресекаются немедленно. У врага нет никаких шансов осуществить переправу или закрепиться на правом берегу – их "успехи" существуют только в интернете, а не в реальности. 34-я бригада держит Херсон. Берег под нашим контролем. Мы на позициях и мы остаемся здесь", – заявили воины.

В ISW добавили, что один из Z-блогеров, "специализирующийся" на Херсонском направлении, недавно заявил о проведении российскими оккупантами диверсионно-разведывательных операций вблизи Антоновки и Садового, в результате которых украинские военные якобы были вынуждены отступить из Садового. Это заявление, отметили аналитики, "не подтверждаются никакими доступными сообщениями о российских операциях".

"Россия, вероятно, проводит когнитивную войну, чтобы изобразить ограниченные российские диверсионно-разведывательные операции на Херсонском направлении как начало целенаправленного российского наступления с целью форсирования реки Днепр и возвращения Херсона и области. Кремль, вероятно, намерен убедить Запад, Европейский Союз (ЕС) и Украину в неизбежности победы России, поэтому Украина должна подчиниться требованиям России по отдаче территории, а союзники должны прекратить поддерживать Украину", – указано в материале.

В ISW добавили, что и в дальнейшем считают, что эти российские усилия свидетельствуют о том, что Россия не рассматривает даже гипотетической возможности отказаться от любых территорий на юге Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по наблюдениям ISW, российские войска увеличивают частоту механизированных атак на востоке и юге Украины. Ставку российское командование делает на ухудшение погоды, надеясь, что дожди и туманы защитят колонны оккупантов от разгрома.

