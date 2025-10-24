Российские войска увеличивают частоту механизированных атак на востоке и юге Украины: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российские оккупационные войска увеличивают частоту механизированных атак на юге и востоке Украины. Полагаются россияне при этом на ухудшение погодных условий.

Расчет они делают на то, что дожди и туманы усложнят уничтожение врага с помощью дронов для украинских операторов. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

Россияне чаще применяют технику

Аналитики геолоцировали кадры, опубликованные 23 октября, зафиксировавшие усиленное механизированное и моторизованное наступление оккупационных войск на Северск со стороны Серебрянки и Верхнекаменского (с севера и востока соответственно). Украинские воины атаку отбили, уничтожив танк, три боевые машины пехоты, три багги и около 20 мотоциклов.

Еще по меньшей мере одно механизированное наступление численностью со взвод россияне провели в Часовом Яру. Тогда оккупанты потеряли две МТ-ЛБ и два квадроцикла, а также около 40 захватчиков.

Оба эти механизированные наступления, отметили аналитики, объединяет ухудшение погоды: в районах Северска и Часового Яра 23 октября было облачно, а в последнем еще и шел дождь.

Днем ранее, 22 октября, облачностью россияне попытались воспользоваться также вблизи Мирнограда, что к востоку от Покровска: там они провели механизированный штурм размером минимум со взвод.

Также в ISW отметили, что российские войска использовали осадки для проведения механизированного штурма размером около батальона вблизи Малой Токмачки (к юго-востоку от Орехова) и усиленного механизированного штурма размером с роту вблизи Новоандреевки (к западу от Орехова) 20 октября.

"ISW продолжает оценивать, что российские войска используют неблагоприятные погодные условия для проведения механизированных штурмов, поскольку туманные и дождливые условия снижают эффективность украинских беспилотников, ведущих наблюдение и наносящих удары", – отметили аналитики.

При этом, уточнили они, в целом осенью эффективность беспилотников возрастает, ведь россияне теряют возможность прятаться под кронами деревьев после того, как опадают листья – и им становится сложнее уклоняться от дроновых ударов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что днем ранее в ISW констатировали, что украинские войска снова продвинулись в районе Доброполья и вблизи Покровска. Также украинские войска захватили десятки российских пленных на этом участке фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!