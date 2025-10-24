Оккупанты атаковали Херсон: есть прилет в многоэтажку и пострадавшие

Российские войска в ночь на 24 октября атаковали Херсон ударными дронами. Враг попал по многоэтажке: там после попадания вспыхнул пожар, пострадали два человека.

Еще одного херсонца россияне атаковали с беспилотника рано утром. Об этом рассказали в Херсонской городской военной администрации.

Ночью оккупанты били "Шахедами"

Под ударами вражеских дронов оказался, в частности, Днепровский район Херсона. Там один из "Шахедов" попал в многоэтажку, вызвав пожар.

"Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина. У пострадавших диагностированы взрывные травмы и термические ожоги. Они госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи", – рассказали в Херсонской МВА.

Утром захватчики продолжили охотиться на гражданских

Утром россияне продолжили свое любимое "развлечение": "охоту" на гражданских с помощью дронов.

"В состоянии средней тяжести в больницу доставили 59-летнего херсонца. Его около 6.00 российские оккупанты атаковали с беспилотника в Днепровском районе. Мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь", – подчеркнули в Херсонской МВА.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне российский КАБ попал в дом в Константиновке. Украинские военные вместе с полицейскими спасли из-под завалов женщину.

Между тем в Киеве в результате вражеской атаки была повреждена синагога на Подоле, а на Харьковщине в результате повторного вражеского удара погиб спасатель, еще пятеро его коллег получили ранения.

