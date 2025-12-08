Защитники Украины уничтожают боевые самолеты врага: что сейчас с производством тактической авиации в России и могут ли восполнить потери

На днях Главное управление разведки МО Украины опубликовало видео налета украинских дронов на военные объекты российских оккупационных войск в Крыму. В ходе этой атаки на территории военного аэродрома "Кача" был поражен истребитель МиГ-29, а спустя сутки – фронтовой бомбардировщик Су-24. Украина регулярно уничтожает российскую тактическую авиацию, но вот вопрос: а сколько Россия производит боевых самолетов в год?

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Безвозвратные потери

Прежде чем подробно проанализировать возможности РФ в этой сфере, отмечу, что такие самолеты, которые были уничтожены в Крыму, российские предприятия не производят. На сегодняшний день могут обеспечить ремонт, обслуживание и порою модернизацию самолетов МиГ-29 и Су-34, но производство их давно отсутствует. Поэтому потери таких единиц в прямом смысле безвозвратные.

Что же до МиГ-29, это вообще очень интересный экземпляр, поскольку он является легким истребителем. У России по состоянию на сегодня нет серийных легких истребителей и представлены они либо советскими остатками МиГ-29, либо несколькими единицами мертворожденного МиГ-35.

Конечно, кто-то может вспомнить легкий истребитель почти пятого поколения Су-75 Checkmate, вот только мы же не станем учитывать макеты как серийно производящийся самолет, верно?

Производство

За весь период существования такого образования, как Российская Федерация, пиковым показателем по производству тактической авиации отличился только 2014 год – 101 самолет! Это был первый и единственный год за 35 лет, когда количество переданных ВКС РФ боевых самолетов превысило сотню машин. После начался процесс спада и в некотором смысле стагнации производства.

В последующие годы ВКС РФ было передано:

2015 – 89 самолетов;

2016 – 72;

2017 – 49;

2018 – 51;

2019 – 20;

2020 – 23;

2021 – 20;

2022 – 29;

2023 – 26;

2024 – 28.

Как видим, последние шесть лет подряд российский военный авиапром никак не может выпрыгнуть за пределы 30 самолетов в год. Но давайте рассмотрим, какова ситуация была на протяжении 2025-го – с учетом того, что декабрь еще не завершился и под Новый год в России могут устроить пафосные "праздничные" передачи.

Передача авиации ВКС РФ в 2025 году

Су-34

В 2025 году Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ) было передано 12 фронтовых бомбардировщиков-истребителей Су-34. Они были переданы шестью партиями: 19 апреля, 10 июля, 12 августа, 15 сентября, 6 октября и 7 ноября.

На сегодняшний день Су-34 является самым массовым по показателю производства российским самолетом, а НАЗ вышел на объем производства в среднем 1-2 машины в месяц.

На сегодняшний день этот авиазавод произвел 194 самолета Су-34, из которых 7 – это опытные и предсерийные образцы. При этом сложно сказать, сколько из переданных машин в боеспособном, летном состоянии.

Согласно верифицированным потерям Су-34, с 2022 года ВКС РФ потеряли 41 самолет данного типа. Согласно неверифицированным – более 80.

Су-35

По состоянию на декабрь 2025 года Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) было передано ВКС РФ шесть партий многофункциональных истребителей Су-35, по два самолета в каждой или суммарно – 12 машин. Передача проводилась 29 марта, 12 мая, 25 июня, 21 августа, 24 сентября и 1 ноября.

По состоянию на декабрь 2025 года начиная с 2009-го российские ВКС получили 135 серийных самолётов Су-35С.

Согласно верифицированным потерям Су-35, с 2022 года ВКС РФ потеряли 8 самолетов данного типа. Согласно неверифицированным – более 25.

Су-57

С начала 2025 года КнААЗ передал ВКС РФ одну партию многофункциональных истребителей почти пятого поколения Су-57 в количестве двух самолетов. Передача прошла 12 апреля в новосибирском аэропорту Толмачево.

В ноябре генеральный директор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Вадим Бадеха заявил, что некий иностранный заказчик получил первую партию истребителей Су-57Э. Вероятнее всего, речь идёт о заказе от Алжира, а первая партия могла включать стандартную пару самолетов.

Таким образом можно говорить, что по состоянию на декабрь 2025 года КнААЗ смог произвести четыре самолёта Су-57. Вероятнее всего, в конце этого месяца, накануне Нового года, будет передана еще одна партия из двух машин.

Су-30

В 2025 году Иркутский авиационный завод (ИАЗ) изготовил и передал министерству обороны России партию истребителей Су-30СМ2 в количестве двух единиц. Процесс передачи был осуществлен 21 ноября, а оба самолета предназначались 4-му гвардейскому морскому штурмовому авиационному полку 34-й смешанной авиационной дивизии авиации Балтийского флота.

Примечательно, что на сегодняшний день это не только первая и единственная в этом году передача Су-30СМ2 российским подразделениям, но и первая за два с половиной года передача морской авиации ВМФ РФ.

Отдельно стоит отметить, что в этом году ВВС Беларуси получили от России четыре истребителя Су-30СМ2, по две единицы – 28 мая и 15 августа.

Это дает определённое представление о том, какие объемы в год может производить Иркутский авиационный завод – в среднем шесть самолётов, хотя и тут есть нюанс. Переданные самолеты вполне могли быть старой постройки Су-30, прошедшие модернизацию до модификации "СМ2".

Як-130

Что касается учебно-боевых самолетов Як-130В, то Иркутский авиационный завод в 2025 году не поставил для нужд ВКС РФ ни одной партии.

С 2020 года ИАЗ передал пять партий Як-130 по контракту, согласно которому должна была быть осуществлена поставка 25 машин к 2025 году. По неизвестной причине выполнение этого контракта срывается.

Выводы

По состоянию на сегодняшний день ВКС РФ получили 28 машин. Самыми массовыми по поставкам оказались фронтовые бомбардировщики Су-34 (12 единиц) и многофункциональные истребители Су-35С (12 машин).

В свою очередь, производство тактической авиации в России сегодня не демонстрирует даже тех показателей, которые отмечались в середине 2010-х, что явно указывает на техническую и технологическую стагнацию.

До конца года ожидаемо будет проведена еще одна-две передачи произведенных партий, но даже этот фактор не окажет критического влияния на изменение среднестатистических показателей.

В свою очередь, производство истребителей пятого поколения F-35 американской Lockheed Martin Corporation уже превысило 130 машин и к концу 2025 может стать рекордным, превысив показатель в 160 самолетов.