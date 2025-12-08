В Генштабе заявили о поражении склада БПЛА врага в районе Донецка и уточнили результаты атаки на Темрюкский морпорт

Украинские войска продолжают наносить точные удары по российским военным целям на оккупированных территориях и в тылу противника. В Генштабе ВСУ заявили о поражении склада БПЛА врага в районе Донецка и уточнили результаты атаки на Темрюкский морской порт в РФ.

Такие действия направлены на ослабление логистики противника, снижение его обороноспособности и подрыв военно-экономического потенциала РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 8 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов противника на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в сообщении.

В частности, в Луганской области, в районе Чмыровки, был поражен склад боеприпасов, что непосредственно влияет на способность российских сил вести активные наступательные действия на этом направлении.

Во временно оккупированном Донецке украинские подразделения атаковали склад беспилотников оккупантов. Этот объект был частью сети, которую российские войска используют для ударов по украинской инфраструктуре и позициям обороны.

Еще один удар в Луганской области – по складу горюче-смазочных материалов в районе Симейкино. Уничтожение таких запасов затрудняет передвижение и обеспечение техники противника, особенно на отдаленных участках фронта.

Кроме того, в Донецкой области была поражена мобильная огневая группа РФ и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который оккупанты активно используют для прикрытия своих складов и командных пунктов от украинских дронов. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Отдельно украинские силы подтвердили результаты масштабной атаки от 5 декабря на Темрюкский морской порт в Краснодарском крае РФ – важный логистический узел для обеспечения российской армии.

В результате удара уничтожено 20 резервуаров, то есть около 70% их общего количества. Также продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где расположены около двух десятков вагон-цистерн. По состоянию на вечер 7 декабря площадь возгорания достигала почти 1000 кв. м.

Этот удар стал одним из самых результативных по тыловым объектам РФ в последнее время, серьезно ударив по логистике и топливному обеспечению российских войск.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в российской Саратовской области вторую ночь подряд раздавались взрывы. Россияне жаловались на "атаку дронов", в частности, в Энгельсе. Сообщалось о вероятном прилете в этом городе, где расположен военный аэродром и нефтебаза.

Ранее в сети показали последствия атаки на нефтебазу в Ливнах Орловской области РФ. Спутники зафиксировали уничтожение двух больших резервуаров, где хранились горюче-смазочные материалы.

На фото от 26 ноября зафиксировано 11 резервуаров, а после атаки 2 декабря осталось девять. По открытым техническим данным, один резервуар типа РВ-5000 способен вмещать до 2000 кубов топлива.

