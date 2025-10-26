Дроны ГУР 'Призрака' поразили три РЛС и десантный катер оккупантов в Крыму. Видео

Во временно оккупированном Крыму дроны специального подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) "Призраки" уничтожили три российские радиолокационные станции и десантный катер. Несмотря на работу российской противовоздушной обороны, украинские беспилотники успешно выполнили боевую задачу.

Информацию обнародовали в Telegram-канале ГУР МО. Известно, что под ударом оказались радиолокационная станция (РЛС) 96Л6, которая входит в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", РЛС П-18 "Терек" и РЛС 55Ж6У "Небо-У". Также уничтожен десантный катер типа "БК-16".

В ГУР отметили, что дронам "Призрак" удалось обойти противовоздушную оборону оккупантов:

"Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове".

Недавние атаки по объектам оккупантов в Крыму

Ранее украинские разведчики атаковали новейшую радиолокационную систему РФ под названием "Валдай". Мастера Управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины выследили и уничтожили замаскированный комплекс на аэродроме Джанкой в Крыму.

Украинские партизаны продолжают наносить удары по логистике российской армии в оккупированном Крыму. Недавно агенты "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска. В результате воздействия на релейное оборудование было нарушено движение поездов.

Также в поселке Гвардейское снова вспыхнул пожар на нефтебазе, которая ранее уже подверглась атаке 17 октября. Дым от нового возгорания видно за несколько километров, а пламя было значительно интенсивнее, чем накануне.

Ранее OBOZ.UA сообщал, проблема дефицита бензина в оккупированном Крыму набирает обороты. Оккупанты с недавних пор взялись решать проблему нехватки горючего за счет гражданских. На блокпостах они сливают бензин из автомобилей крымчан, россиян же не трогают.

