'Практика набирает обороты': в оккупированном Крыму российские военные на блокпостах конфискуют у людей бензин

Проблема дефицита бензина в оккупированном Крыму набирает обороты. Оккупанты с недавних пор взялись решать проблему нехватки горючего за счет гражданских.

На блокпостах они сливают бензин из автомобилей крымчан, россиян же не трогают. Об этом сообщили в движении сопротивления "Желтая лента".

Что известно

Российские захватчики перешли к практике "конфискации" бензина у жителей Крыма.

"Активисты движения "Желтая Лента" сообщили, что оккупанты на блокпостах отливают из машин местных жителей по несколько литров топлива – эта практика началась на этой неделе и набирает обороты ежедневно. При этом людей с российской пропиской оккупанты не трогают (потому что "им домой ехать долго"), а вот у украинцев бензин сливают постоянно", – говорится в сообщении.

Активисты "Желтой Ленты" обратились к украинцам в других оккупированных регионах с просьбой сообщать о ситуации с бензином в их городах, а также присоединяться к сопротивлению через чат-бот "Разом".

Как писал OBOZ.UA, проблемы с топливом касаются не только оккупированных территорий Украины: дефицит бензина охватил 84% регионов РФ.

При этом цены на АЗС в "стране-бензоколонке" побили 15-й рекорд за год.

В ISW тем временем констатировали, что россияне уже заметили проблемы с бензином после украинских ударов и ожидают только худшего. И в этом они правы: аналитики прогнозируют стремительную инфляцию и ухудшение уровня жизни в России уже в ближайшем будущем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!