Оккупанты разграбляют заповедник 'Каменные Могилы': уцелевшие памятники вывозят. Видео

Россияне продолжают цинично уничтожать исторические памятники на временно оккупированных территориях. На этот раз они начали грабить заповедник "Каменные Могилы".

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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Уцелевшие памятки передают оккупационным музеям и вывозят на территорию страны-агрессора. Захватчики разместили показное пропагандистское видео, где Росгвардия передает так называемому Мариупольскому краеведческому музею археологические памятники XI – XII веков.

"На самом деле это уникальные памятники половецкого периода, которые находились на территории заповедника "Каменные Могилы". Там россияне разместили военную базу. Теперь они уничтожают и разграбляют заповедную зону, созданную в 1927 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, где музей их будет хранить, неизвестно. Ведь здание Мариупольского краеведческого музея россияне обстреляли весной 2022 года и до сих пор не восстановили.

Справка

Заповедник "Каменные могилы" – это один из самых древних памятников культуры истории человечества. Ему более 12 миллионов лет.

Он расположен этот заповедный объект в Володарском районе Донецкой области возле села Назаровка (300 га), а около сотни гектаров его приходятся на Куйбышевский район Запорожской области вдоль правого берега реки Каратыш, левого притока реки Берды. Основанный заповедник в апреле 1927 года, а статус заповедника приобрел в 1961 году.

В 2008 году заповедник "Каменные могилы" попал в Top-21 всеукраинского конкурса "Семь природных чудес Украины". Каменные Могилы называли когда-то Бесташ-Гора (слово "бесташ" тюркское и в переводе означает пять камней, соответственно пяти главным гранитным холмам Каменных Могил).

Напомним, что во временно оккупированном Луганске захватчики демонтировали памятники жертвам Голодомора и жертвам сталинских репрессий. Кремлевские пропагандисты цинично заявили, что эти памятники "оскорбляли патриотические чувства луганчан".

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