Во временно оккупированном Луганске захватчики демонтировали памятники жертвам Голодомора и жертвам сталинских репрессий. Кремлевские пропагандисты цинично выдали, что эти монументы "оскорбляли патриотические чувства луганчан".

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Оккупанты также заявили, что решение о демонтаже "приняли депутаты городского совета после обращений ветеранских организаций". Об этом в Facebook сообщает Национальный музей Голодомора.

В музее отметили, что памятник жертвам Голодомора 1932-1933 гг. появился в Луганске в 2008 году в память о тысячах жителей Луганской области, погибших в результате искусственно созданного голова. При этом фамилии многих из них содержит Национальная книга памяти Луганской области, хотя тысячи погибших до сих пор остаются безымянными жертвами.

В свою очередь памятник жертвам сталинских репрессий был установлен 8 сентября 1990 года, еще при УССР по инициативе местной общественности, ведь жертвами сталинского террора стали десятки тысяч луганчан.

При этом кремлевская пропаганда нагло врет, что памятники якобы не имеют исторического и культурного значения. Также оккупанты называют их "памятниками-фальшивками".

В музее подчеркнули, что отрицание Голодомора уже длительное время является составной частью исторической политики современной России. Сознательное и умышленное умолчание и искажение истории Голодомора является одним из инструментов информационной войны, которую ведет российская федерация против Украины.

"Национальный музей Голодомора-геноцида возмущен сносом памятников и призывает правоохранительные органы провести расследование этих циничных преступлений, а также отреагировать на публичное отрицание Голодомора так называемыми должностными лицами оккупационных "органов власти", – говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Луганске 7 июня прогремела серия взрывов. На месте инцидента поднялся густой чёрный дым. Российских захватчиков посетила очередная "бавовна".