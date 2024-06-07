В оккупированном Луганске прогремела серия взрывов, поднялся дым. Фото и видео

Во временно оккупированном Луганске днем пятницы, 7 июня, прогремела серия взрывов. На месте инцидента поднялся густой чёрный дым.

Вероятно, российских захватчиков посетила очередная "бавовна". Об этом сообщают в соцсетях.

Местные жители сообщают о, по меньшей мере, трех попаданиях. Других подробностей пока нет.

Стоит отметить, что атакой на военный аэродром во временно захваченном Россией Луганске 28 мая Силы обороны Украины, по всей вероятности, поразили составляющие мобильного радиолокационного комплекса 55Ж6М "Небо-М" оккупантов. Такая же РЛС была поражена и на территории Крыма 30 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 27 мая в Луганске раздались мощные взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Позже стало известно, что взрывы произошли в районе "инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов" и рядом с авиационным ремонтным заводом.