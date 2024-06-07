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В оккупированном Луганске прогремела серия взрывов, поднялся дым. Фото и видео

Олег Тимченко
War
2 минуты
1,6 т.
В оккупированном Луганске прогремела серия взрывов, поднялся дым. Фото и видео

Во временно оккупированном Луганске днем пятницы, 7 июня, прогремела серия взрывов. На месте инцидента поднялся густой чёрный дым.

Вероятно, российских захватчиков посетила очередная "бавовна". Об этом сообщают в соцсетях.

Местные жители сообщают о, по меньшей мере, трех попаданиях. Других подробностей пока нет.

В оккупированном Луганске прогремела серия взрывов, поднялся дым. Фото и видео
В оккупированном Луганске прогремела серия взрывов, поднялся дым. Фото и видео
В оккупированном Луганске прогремела серия взрывов, поднялся дым. Фото и видео

Стоит отметить, что атакой на военный аэродром во временно захваченном Россией Луганске 28 мая Силы обороны Украины, по всей вероятности, поразили составляющие мобильного радиолокационного комплекса 55Ж6М "Небо-М" оккупантов. Такая же РЛС была поражена и на территории Крыма 30 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 27 мая в Луганске раздались мощные взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Позже стало известно, что взрывы произошли в районе "инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов" и рядом с авиационным ремонтным заводом.

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