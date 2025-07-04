Оккупанты разместили ремонтную базу на бывшем Луганском пороховом заводе – АТЕШ. Фото

Российские оккупационные войска разместили на территории бывшего Луганского порохового завода базу для ремонта своей военной техники. Сам завод больше не работает в обычном режиме.

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Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения "АТЕШ", агент которого провел разведку территории порохового завода во временно оккупированном россиянами Луганске. Ему удалось выяснить, что все оборудование из этого предприятия россияне уже давно вывезли на территорию страны-агрессора.

Сейчас на заводе – пункт дислокации и ремонтная база российской техники.

"Территория тщательно охраняется: установлены камеры, будки охраны, периметр обнесён колючей проволокой. Хотя прямого присутствия военных на видео не видно, уровень безопасности подтверждает – объект активно используется в военной логистике", – пишет в "АТЕШ".

Также отмечается, что около объекта регулярно фиксируют проблемы со связью.

"Вся собранная информация уже передана силам обороны Украины. Мы продолжаем следить за объектом и фиксировать любые изменения", – подчеркнули партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, агент партизанского движения "Атеш" из числа военных государства-агрессора России разведал позиции 428-го мотострелкового полка оккупантов на Покровском направлении. Россиянин передал украинским партизанам информацию о командном пункте полка.

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