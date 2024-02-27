Оккупанты регулярно атакуют энергетическую инфраструктуру прифронтовых регионов – Минэнерго

Российские оккупанты продолжают атаковать энергетические объекты Украины, а энергетическая инфраструктура в прифронтовых регионах почти ежедневно испытывает повреждения.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Сумщина, как и другие прифронтовые регионы, такие как Харьковщина, Херсонщина, Черниговщина, Донецкая область и другие – постоянно находятся под российскими обстрелами. Практически каждый день у нас есть определенные повреждения как линий электропередач, так и объектов генерации", – сказала она.

Замминистра отметила, что после последнего обстрела на Сумщине энергетикам удалось вернуть свет 2 тыс. человек. Однако после этого без света еще оставалось 63 населенных пункта, или почти 4 тыс. потребителей.

"Это ситуация не только с Сумщиной, как я уже сказала, а со всеми прифронтовыми регионами и периодически за весь этот период вооруженной агрессии России, период атак россиян на энергосистему, у нас где-то более 360 населенных пунктов находятся без электроснабжения", – подчеркнула Гринчук.

Она добавила, что из-за опасности энергетики сотрудничают с военными и только с их разрешения начинают проводить ремонтные работы.

Недавно оккупанты атаковали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК, в результате чего были ранены 9 энергетиков.

В общей сложности этой зимой оккупанты уже более 40 раз атаковали ТЭС компании.