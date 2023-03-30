Оккупанты роют окопы на Крымском перешейке: Селезнев спрогнозировал освобождения полуострова

В преддверии готовящегося контрнаступления Сил обороны Украины оккупанты начали возводить фортификационные сооружения и рыть окопы в районе Крымского перешейка. Но это не станет серьезным препятствием для украинской армии.

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Как только подготовка к успешному контрнаступлению будет завершена, Крым будет освобожден. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Крым в любом случае будет освобожден от российской оккупации. Но, конечно же, нельзя освободить Крым, не освободив перед этим юг Запорожской и Херсонской областей. Чтобы дойти до Крымского перешейка, необходимо пройти этот путь, освобождая Васильевку, Токмак, Мелитополь, Орехов, Чаплынку и иные населенные пункты", – заметил эксперт.

Селезнев напомнил об условии успешного контрнаступления, озвученном главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. "Генерал Залужный говорил, чтобы контрнаступление было успешным, необходимо 300 танков, 600-700 единиц бронетехники, 500 артиллерийских орудий. Плюс дальнобойные ракеты, потому что без них выносить вражеские склады невозможно", – сказал эксперт.

"Думаю, как только все эти предпосылки будут созданы, эта задача будет выполнена. В том числе освободим Крым и Севастополь", – спрогнозировал он.

По оценкам Селезнева, в настоящее время украинская армия наращивает усилия – "готовит персонал, вооружения, технику, боеприпасы, получает от наших западных партнеров. Не в тех объемах, в которых хотелось бы, но над этим мы работаем".

При этом эксперт заметил, что окопы и фортификационные сооружение оккупанта не помогут ему удержать позиции.

"В определенной степени они замедлят продвижение украинских сил и средств, но ненадолго. Любое фортификационное сооружение постепенно разрушается. Мы видели, как с помощью авиационных бомб россияне стирают с лица земли города, что уж говорить о фортификационных сооружениях. Они никогда не остановят масштабное контрнаступление, которое соответствующим образом подготовлено и обеспечено", – подытожил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, в Генеральном штабе ВСУ сообщили о том, что в Крыму захватчики продолжают готовиться к деоккупации полуострова и усиленно роют окопы и возводят фортификационные сооружения. К работам активно привлекают местное население.