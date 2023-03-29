Горячее всего – в Белогоровке, Бахмуте, Авдеевке и Марьинке: ВСУ отразили 48 вражеских атак, а оккупанты продолжили рыть окопы в Крыму — Генштаб

Самые ожесточенные бои сейчас идут в районе Белогоровки, Авдеевки, Марьинки и Бахмута, в последнем населенном пункте захватчики имеют частичный успех. За сутки Силы обороны отразили 48 атак врага по указанным направлениям.

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Тем временем в Крыму захватчики продолжают готовиться к деоккупации полуострова и усиленно роют окопы. Об этом в вечерней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Подразделения Сил обороны Украины были отражены 48 атак ", – отметили в Генштабе.

Между тем, во временно оккупированном Крыму захватчики продолжают рыть окопы. Продолжается строительство фортификационных построек в Армянском и Джанкойском районах временно оккупированной территории АР Крым. К работам оккупанты активно привлекают гражданских.

За сутки российские войска нанесли 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня. В частности, 29 марта, в результате авиационного удара по инфраструктуре города Берислав Херсонской области, получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Высокой остается вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

В то же время украинские ракетчики и артиллеристы в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов врага.

Ситуация на отдельных направлениях в течение суток была такой:

– На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Чернацкое, Эсмань, Кучеровка, Белополье, Волфино и Басовка Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Ветеринарное, Глубокое, Песчаное, Гатище, Волчанск и Бочково в Харьковской области.

– На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Выемки. Артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях. Среди них – Колодезное, Двуречная, Западное, Петропавловка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Спорное и Северск на Донетчине.

– На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области. Обстрелял Миньковку, Орехово-Василовку, Бахмут, Часов Яр и Торецк Донецкой области.

– На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка в Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону. Обстрелял населённые пункты Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Староукраинка и Чаривное Запорожской области; Веселое, Берислав, Казацкое, Зеленовка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Напомним, утром в Генштабе отчитались, что ВСУ ликвидировали за сутки 610 оккупантов, уничтожено 7 танков. Безвозвратные потери врага за время полномасштабного вторжения в Украину достигли 172 340 человек.